Düzce'de yapılan denetimde 2 bin 98 araç sürücüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Düzce'de yapılan denetimde 2 bin 98 araç sürücüne cezai işlem uygulandı

Düzce\'de yapılan denetimde 2 bin 98 araç sürücüne cezai işlem uygulandı

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 bin 500 araç ve 486 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sonucunda 2 bin 98 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 26 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı ve 153 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yayalara yol vermeme ve cep telefonu kullanma gibi trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yapıldı.

22.07.2024 15:53
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21 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 98 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 153 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 11 bin 500 araç, 486 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 98 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 26 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 153 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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