Düzce\'de yapılan denetimde 2 bin 98 araç sürücüne cezai işlem uygulandı

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21 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 98 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 153 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 11 bin 500 araç, 486 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 98 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 26 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 153 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE