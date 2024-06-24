Düzce'de yapılan denetimde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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Düzce'de yapılan denetimde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı

Düzce\'de yapılan denetimde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 23 Haziran tarihleri arasında 3 bin 129 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 133 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, hız kurallarına uymama gibi trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yapıldı.

24.06.2024 13:19
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23 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimde 3 bin 129 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 133 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 12 bin 82 araç, 624 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 3 bin 129 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 133 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de yapılan denetimde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

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