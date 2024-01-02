 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de yapılan operasyonda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de yapılan operasyonda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli, narkotik köpekli operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kaçak alkol ve uyuşturucu madde bulundu. Operasyon sonucunda toplamda 1 kuru sıkı tabanca, 7 ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 7 av tüfeği, 5 kartuş, 2 uçaksavar fişeği, 2 bin 475 gram esrar, 16,8 gram bonzai ve 409 gram metamfetamin ile 857 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Düzce\'de yapılan operasyonda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi
02.01.2024 - 09:43,
Abone Ol

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan dron destekli, narkotik köpekli şok uygulamada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir genelinde halkın huzuru ve güvenliği için uygulamalar sürüyor. 25-31 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 1'i kuru sıkı 7 ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kartuş, 2 uçaksavar fişeği, 2 bin 475 gram esrar, 16,8 gram bonzai 409 gram metamfetamin, 857 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik, Düzce, Güvenlik, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de yapılan operasyonda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika


10:48
Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi transfer etmek için harekete geçti Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi transfer etmek için harekete geçti
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34
Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor

Son Dakika
10:48 Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi transfer etmek için harekete geçti
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:24 İstanbul'da firari hükümlülere dev operasyon! 3 binden fazla kişi gözaltında, aralarında 109 yıl hapis cezası olan firari de var
09:15 Bomba iddia: AK Parti'nin İstanbul adayı yüzde 70 ihtimalle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 10:58:34. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de yapılan operasyonda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement