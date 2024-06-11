Düzce'de Yapılan Şok Denetimlerde 43 Bin Kişi Sorgulandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 43 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 60 şahıs gözaltına alınırken 28'i tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamada 43 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 60 kişi gözlem altına alınırken 28'i adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 3 adet kurusıkı, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 kesici alet ve 234 fişek ele geçirildi. - DÜZCE