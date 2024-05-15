Düzce'de Zabıta ve Emniyet ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Zabıta ve Emniyet ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor

Düzce\'de Zabıta ve Emniyet ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor. İstanbul Caddesi ve Kuyumcuzade Bulvarı'nda yapılan denetimlerde kural dışı hareket edenlere cezai yaptırımlar uygulandı.

15.05.2024 15:46  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor. Özellikle kent merkezinde kural dışı hareket edenlere cezai yaptırımların uygulandığı denetimlerde iki farklı ekip İstanbul Caddesi ve Kuyumcuzade Bulvarı'nda araçları inceledi. İstanbul Caddesi'nde yayaların ulaşımı ve bisiklet geçişi serbestliği dışında yasak olmasına rağmen caddede seyahat eden motosikletleri durduran ekipler ilgili kanunun 47/1 C maddesine istinaden 11 araç sahibine 690'ar Türk Lirası cezai yaptırım uyguladı.

Bir diğer ekip ise Kuyumcuzade Bulvarı üzerine ilçelerden gelerek şehir merkezine giren toplu ulaşım araçlarını denetledi. Zabıta Müdürlüğü, Emniyet ve Ulaşım ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimler kapsamında 30 toplu taşıma aracı incelendi ve kural dışı hareket eden araç sahiplerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Caddesi, Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, trafik, Zabıta, Düzce, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Zabıta ve Emniyet ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:38 Şanlıurfa’da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:41:52. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Zabıta ve Emniyet ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement