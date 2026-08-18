Düzce'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Düzce\'de zincirleme kaza: 1 yaralı
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Düzce Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, otoyolda yoğun trafik oluştu.

Düzce Anadolu Otoyolu Asarsuyu Köprüsü üzerinde 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce Üçköprü köyü mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri olan kamyonet devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için bölgede çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Düzce, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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