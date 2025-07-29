Düzce Hastanesi Otoparkında Denetim

Düzce'de şikayetlerin yoğun geldiği Üniversite hastanesi otoparkında sivil denetim yapıldı. Akrobasi hareketleri yapan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Düzce Üniversitesi Hastanesinin otoparkında son günlerde artan şikayetler üzerine bölgede polis ekiplerince denetim yapıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekipleri sürekli şikayetlerin geldiği Düzce Üniversitesi otoparkında sivil denetim gerçekleştirdi. Bölgede bulunan motosiklet sürücülerinin akrobasi hareketleri, abartı egzoz ile yaptıkları hareketler sivil trafik ekiplerince kayıt altına alındı. Otopark çıkışında da yapılan denetim ile birlikte onlarca motosikletli sürücü denetime alındı. Bir çok konuda yapılan denetimde hem akrobasi hareketleri yapan hem abartı egzozlarla ilerleyen veya eksikleri olan sürücülere çeşitli maddelerden binlerce lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE