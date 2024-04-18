Düzce İtfaiye Müdürlüğü Bayram Tatilinde En Çok Yangın ve Hayvan Kurtarma Vakalarına Çıktı

Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı tatili boyunca en çok yangın ve hayvan kurtarma vakalarına çıkış yaptı.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 9 günlük tatil boyunca dur durak bilmedi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2 istasyonda 84 personel ile birlikte bayram nöbeti tutarken ekipler toplamda 42 vakaya çıkış yaptı. Düzce'de bayram tatili boyunca 19 yangın olurken itfaiye ekipleri de yangınlardan sonra en çok hayvan kurtarma olaylarına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ayrıca 3 sıkışmalı trafik kazasına, 4 insan kurtarma vakasına, 1 su tahliyesi olaylarına da müdahale ederek insanlara ve hayvanlara yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri 8 de diğer olaylara müdahale etti.
Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri şehir merkezinde ve Bahçeşehir bölgelerinde bulunan 2 istasyonda tatil günleri dışında da 7 gün 24 saat görev yaparak Düzcelilerin yardımına koşmaya da devam ediyor. - DÜZCE
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