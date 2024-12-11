Düzce Pazaryeri'nde Hijyen ve Güvenlik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce Pazaryeri'nde Hijyen ve Güvenlik Denetimi

Düzce Pazaryeri\'nde Hijyen ve Güvenlik Denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Merkez Aziziye Pazaryeri'nde hijyen kuralları, fiyat etiketleri ve gıda güvenliği standartlarını denetledi. 296 tezgahın kontrol edildiği denetimlerde, vatandaşların ürün gramajlarının doğru şekilde tartılması sağlandı.

11.12.2024 09:50  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Merkez Aziziye Pazaryeri'nde denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde, pazarcı esnafının hijyen kurallarına, fiyat etiketlerine ve gıda güvenliği standartlarına uygunluğu kontrol edildi. Pazaryeri girişinde hassas tartı kurularak vatandaşlar aldıklarının gramajlarını kontrol etti.

Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pazarcı esnafına ve vatandaşlara güvenli ve sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak hedefiyle Merkez Aziziye Pazaryeri'nde müşterek bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, satış tezgahlarında fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ekipler, ayrıca hileli ürün satışlarını denetleyerek, çürük, ezik veya bozulmuş ürünlerin satışının yapılmadığından emin oldular. Zabıta ekipleri, ölçü ve tartı aletlerinin usulüne uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını da dikkatle inceledi. Pazaryeri girişinde kurulan hassas tartı ile vatandaşların aldıkları ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığı kontrol edilerek, eksik ürün tartımının önüne geçildi.

Satıcıların hijyen kurallarının da kontrol edildiği çalışmalarda, toplamda 296 adet tezgah denetlendi. Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Zabıta, Sağlık, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce Pazaryeri'nde Hijyen ve Güvenlik Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:19:48. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Pazaryeri'nde Hijyen ve Güvenlik Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.