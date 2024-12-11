Düzce Pazaryeri\'nde Hijyen ve Güvenlik Denetimi

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Merkez Aziziye Pazaryeri'nde denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde, pazarcı esnafının hijyen kurallarına, fiyat etiketlerine ve gıda güvenliği standartlarına uygunluğu kontrol edildi. Pazaryeri girişinde hassas tartı kurularak vatandaşlar aldıklarının gramajlarını kontrol etti.

Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pazarcı esnafına ve vatandaşlara güvenli ve sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak hedefiyle Merkez Aziziye Pazaryeri'nde müşterek bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, satış tezgahlarında fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ekipler, ayrıca hileli ürün satışlarını denetleyerek, çürük, ezik veya bozulmuş ürünlerin satışının yapılmadığından emin oldular. Zabıta ekipleri, ölçü ve tartı aletlerinin usulüne uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını da dikkatle inceledi. Pazaryeri girişinde kurulan hassas tartı ile vatandaşların aldıkları ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığı kontrol edilerek, eksik ürün tartımının önüne geçildi.

Satıcıların hijyen kurallarının da kontrol edildiği çalışmalarda, toplamda 296 adet tezgah denetlendi. Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği vurgulandı. - DÜZCE