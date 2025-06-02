Düzensiz Göçmen Operasyonunda Suçlu Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yakalanan 35 düzensiz göçmen arasında bulunan şahsın birçok suçtan kaydının bulunduğu hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu tespit edilerek ceza evine teslim edildi.

Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı Otoyol Jandarması tarafından İzmir -Aydın Otoyolu Aydın İstikameti Selatin Tüneli mevkiinde seyir halinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında bir kamyonet içerisinde 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler içerisinde bulunan ve yasadışı olarak yurtdışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen V.B. isimli şahıs ile ilgili yapılan araştırmada; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Askeri Yasak Bölgelere Girme, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, suçlarından aranma kaydı olduğu ve hakkında başka bir suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. V.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca hapis cezasının infazı ve diğer 3 dosyadan da tutuklanmasına karar verildi. Şahıs Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN