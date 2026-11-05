Düziçi Emniyeti kaza görüntülerini paylaşıp sürücüleri kural ve hız konusunda uyardı - Son Dakika
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Düziçi Emniyeti kaza görüntülerini paylaşıp sürücüleri kural ve hız konusunda uyardı

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Düziçi Emniyeti kaza görüntülerini paylaşıp sürücüleri kural ve hız konusunda uyardı
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Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarındaki trafik kazalarının KGYS görüntülerini paylaştı. Görüntülerde sürücü hataları ve dikkatsizlik öne çıkarken, yetkililer motosiklette kaskın hayati önemine dikkat çekip hız ve dikkatsizlikten kaçınılması için uyardı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralı ihlalleri dikkat çekti.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan KGYS görüntülerinde, ilçenin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları yer aldı. Kazaların büyük bölümünde sürücü hataları ve dikkatsizlik ön plana çıkarken, özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Emniyet yetkilileri, benzer kazaların önüne geçilmesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaları, hız ve dikkatsizlikten kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilTrafikDüziçiGüncelKazaSon Dakika

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