Düziçi\'nde restoran yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, sabah saat 05.50 sıralarında Kurtlar Mahallesi'ndeki Harun Reşit Kalesi'nde bulunan bir restoranda çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler çevredeki ormanlık alana ve kale çevresine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.