E-5 Beylikdüzü'nde Tır Kazası: Elektrik Direği Minibüsün Üstüne Devrildi

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E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle önce üst geçide ardından aydınlatma direğine çarparak makasladı. Elektrik direği yan yolda bir minibüsün üstüne devrilirken, olay sonra Avcılar istikametinde duran trafik dron ile görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 47 ACB 636 plakalı tır, sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı. Tır önce köprü ayağına ardından aydınlatma direğine çarptı. Direk, yan yolda seyir halindeki bir minibüsün üzerinde devrildi. Olayda tır sürücüsü hafif yaralanırken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası makaslayan tır nedeniyle trafik dururken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Polis ekiplerinin ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle Avcılar istikametinde yaklaşık yarım saat duran trafik araçların şerit dışına çıkarılmasıyla yeniden açıldı. - İSTANBUL