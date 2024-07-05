E-5 Beylikdüzü'nde Tır Kazası: Elektrik Direği Minibüsün Üstüne Devrildi - Son Dakika
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E-5 Beylikdüzü'nde Tır Kazası: Elektrik Direği Minibüsün Üstüne Devrildi

E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir tır, sürücüsünün kontrolünü kaybederek önce üst geçide ardından aydınlatma direğine çarptı. Elektrik direği yan yolda seyir halindeki bir minibüsün üzerine devrilirken, olay dron ile görüntülendi.

05.07.2024 17:21
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E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle önce üst geçide ardından aydınlatma direğine çarparak makasladı. Elektrik direği yan yolda bir minibüsün üstüne devrilirken, olay sonra Avcılar istikametinde duran trafik dron ile görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 47 ACB 636 plakalı tır, sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı. Tır önce köprü ayağına ardından aydınlatma direğine çarptı. Direk, yan yolda seyir halindeki bir minibüsün üzerinde devrildi. Olayda tır sürücüsü hafif yaralanırken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası makaslayan tır nedeniyle trafik dururken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Polis ekiplerinin ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle Avcılar istikametinde yaklaşık yarım saat duran trafik araçların şerit dışına çıkarılmasıyla yeniden açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Avcılar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa E-5 Beylikdüzü'nde Tır Kazası: Elektrik Direği Minibüsün Üstüne Devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: E-5 Beylikdüzü'nde Tır Kazası: Elektrik Direği Minibüsün Üstüne Devrildi - Son Dakika
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