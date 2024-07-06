E-5 Karayolu'nda Genç Kızın İntihar Girişimi

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E-5 Karayolu'nda dehşet anları kamerada: Genç kız koşarak aşağıya atladı, vatandaşlar çığlık çığlığa kaldı

Kağıthane'de 18 yaşındaki genç kız istinat duvarının üstünden yola atladı

Ağır yaralanan kız ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşında genç bir kız, istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Sümeyye K., akşam saatlerinde karayolu üzerinde istinat duvarının üstüne geçti. Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri de yolda önlem aldı.

Koşarak aşağıya atladı

İkna çalışmaları sürdüğü esnada genç kız bir anda duvarın üstünde koşarak aşağıya atladı. Yola düşen kız ağır şekilde yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla alınan Sümeyye K., Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.