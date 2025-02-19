E-5 Karayolu'nda Kar Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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E-5 Karayolu'nda Kar Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu'nda Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de trafik yoğunluğu oluştu.

19.02.2025 19:47
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E-5 Karayolun'nda trafik yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini sürdüren kar nedeniyle Beylikdüzü ve Büyükçekmece E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı, sürücüler zor anla yaşadı.

İstanbul'da kar yağışı akşam saatinden itibaren etkisini artırarak devam ediyor. Beylikdüzü ve Büyükçekmece E-5 Karayolunda iş çıkışı saatinde trafik yoğunluğu oluştu. Kar etkisini artırarak sürdürürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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