E-5'te kamyonun iki tekerleği kısa aralıklarla yerinden çıktı, o anlar kamerada

İstanbul E-5 kara yolunun Topkapı mevkiinde ilerleyen kamyonun iki tekerliği, kısa aralıklarla yerinden çıktı. Tekerleklerden biri araçların arasında ilerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul E-5 kara yolunun Topkapı mevkiinde Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen 34 BTF 29 plakalı kamyonun bir tekerleği yerinden çıkarak yola savruldu. Bir süre sonra şoför tarafından yol kenarına çekilmek istenen kamyonun ikinci tekerleği de yerinden çıktı. Tekerlek araçların arasında ilerlerken, tekerleklerden birinin sürücüler tarafından kaza ihtimali üzerine yol kenarına alındığı öğrenildi.

Trafikteki tehlike anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.