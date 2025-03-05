Ece Gürel'i arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor
Arama çalışmaları havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı. Gürel için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor. AFAD, AKUT, Polis Arama Kurtarma, dalgıç polis ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları dört koldan sürüyor. Öte yandan ekiplerin çalışmaları ise havadan görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ece Gürel'i Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor - Son Dakika
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