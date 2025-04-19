Ece Gürel'in Ölüm Sebebi Belirlendi

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar olduğu kaydedildi.

İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu tarafından Gürel'in ölümüne ilişkin rapor tamamlandı.

Yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı belirtildi

Hazırlanan raporda, radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı, Gürel'in travmatik tesirle öldüğünün, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ayrıca vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı aktarıldı. Raporda Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiği kaydedildi. - İSTANBUL