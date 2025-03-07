Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! En büyük hayalini açıklamış - Son Dakika
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Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! En büyük hayalini açıklamış

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Belgrad Ormanları'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Ece Gürel'in ormanda nasıl kaybolduğu ve 4 gün boyunca neler yaşadığı sır olarak kaldı. Genç mimarın geriye 10 yıl önce katıldığı bir yarışma programından görüntüler ve sektörde karşılaştığı zorlukları anlattığı bir röportaj kaldı.

07.03.2025 08:07
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Peyzaj mimarı Ece Gürel (36) kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzakta, çalıların dibinde donmak üzereyken bulundu. Hipotermi geçiren ve kalbi durduktan sonra tekrar hayata döndürülen Gürel, entübe edildi. Genç mimarın ölüm haberi gece yarısı geldi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

10 YIL ÖNCE YARIŞMAYA KATILMIŞ

Genç kadının ölüm haberi başta sevenleri olmak üzere Tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Ormanda nasıl kaybolduğu ve 4 gün boyunca neler yaşadığı sır olarak akılları kurcalarken Gürel'den geriye 10 yıl öce televizyonda katıldığı yarışma programından görüntüler kaldı.

SEKTÖRDE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLARDAN BAHSETTİ

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Süper Bulmaca isimli programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Bu nedenle üçüncü üniversitesini okuduğunu belirten Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini dile getirdi. Gürel programda ayrıca en büyük hayalinin Avustralya'ya gitmek olduğunu da açıklamış.

4 AYDA 12 KİLO VERMİŞ

Ayrıca, Gürel'in sadece dört ay içinde 12 kilo vererek gösterdiği azim ve kararlılık da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Ece Gürel\'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! En büyük hayalini açıklamış

Haberler.com Özel, Avustralya, Belgrad, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! En büyük hayalini açıklamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serdal Gürses:
    Vefat eden bu avukatı ne kadar çok haber yaptılar .Özelliği neymiş bu kişinin anlam veremedim ya... 15 174 Yanıtla
  • 6490203:
    Allah rahmet eylesin 100 2 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Azimli bir kızımız.... Çok yazık oldu.... Çok üzücü 86 2 Yanıtla
  • 2025:
    RABBİM ganiy ganiy RAHMET eylesin inşallah 70 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    hipotermi geçirdiğini, ölene kadar doktorların teşhis edemediğine yemin edebilirim ama ispatlayamam 53 9 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    İŞYERLERİNDEKİ HAKSIZLIKLAR VE BASKILAR YÜZÜNDEN BİR GENCECİK İNSANIMIZI DAHA KAYBETTİK YETKİLİLERSE HALA SEYİRCİ DAHA KAÇ İNSAN ÖLMELİ 39 5 Yanıtla
  • Alparslan Bozkurt:
    Türkiye'de hayat, okuyanlar için ne kadar zorlaştı, okumayan esnaf, ticaret erbabı, lokantacı, usta zengin oldu. Komşum okuduğum için benle alay edip duruyor, 5 tane villası oldu, 4 tanesi de kaçak gerçi. Nereye şikayet edebilirim bilmiyorum, Allah sonumuzu hayretsin. Bu ülkede okudukça işin zorlaşıyor. Demiş ya bir tanesi, Cin Ali'den sonrasını okumayacaktık, şimdi zengindik. Ama bu işin insanlık boyutu var, ahiret boyutu da var. 39 3 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Astroloji burçlar falan hikaye ne güzel dinimiz var ve bize açıklıyor, böyle saçma şeyler insanların psikolojisini bozar, yazık oldu Allah rahmet eylesin 10 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    olan biten tufaf derın arastırma gerekıyor 5 1 Yanıtla
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