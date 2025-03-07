Ece Gürel\'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! En büyük hayalini açıklamış

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Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

Peyzaj mimarı Ece Gürel (36) kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzakta, çalıların dibinde donmak üzereyken bulundu. Hipotermi geçiren ve kalbi durduktan sonra tekrar hayata döndürülen Gürel, entübe edildi. Genç mimarın ölüm haberi gece yarısı geldi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

10 YIL ÖNCE YARIŞMAYA KATILMIŞ

Genç kadının ölüm haberi başta sevenleri olmak üzere Tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Ormanda nasıl kaybolduğu ve 4 gün boyunca neler yaşadığı sır olarak akılları kurcalarken Gürel'den geriye 10 yıl öce televizyonda katıldığı yarışma programından görüntüler kaldı.

SEKTÖRDE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLARDAN BAHSETTİ

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Süper Bulmaca isimli programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Bu nedenle üçüncü üniversitesini okuduğunu belirten Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini dile getirdi. Gürel programda ayrıca en büyük hayalinin Avustralya'ya gitmek olduğunu da açıklamış.

4 AYDA 12 KİLO VERMİŞ

Ayrıca, Gürel'in sadece dört ay içinde 12 kilo vererek gösterdiği azim ve kararlılık da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.