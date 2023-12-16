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Ece Ronay T.'nin cep telefonları ve diğer dijital materyaller inceleniyor - Son Dakika
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Ece Ronay T.'nin cep telefonları ve diğer dijital materyaller inceleniyor

Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ile beraberindeki 5 kişiye ait cep telefonları ve dijital malzemeler, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde inceleniyor. İnceleme sonucunda saldırının yaşandığı günlerde Ece Ronay T. ile tetiği çeken şüphelilere ait telefon hatlarının baz verdiği istasyonlar karşılaştırılacak.

Ece Ronay T.\'nin cep telefonları ve diğer dijital materyaller inceleniyor
16.12.2023 - 10:11,
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Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla beraberindeki 5 kişi ile birlikte dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T.'nin cep telefonları ve diğer dijital materyaller Siber Şubede incelemeye alındı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay T., hakkında "azmettirmek" suçlamasıyla savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmış, beraberindeki 5 kişi, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri tarafından dün gözaltına alınmıştı.

El konulan dijitaller Siber Şubede inceleniyor

Eski kocası Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay T. ile diğer 5 şüpheliye ait cep telefonları ve dijital malzemeler incelemeye alındı. Şifreleri kırılan söz konusu kişilere ait cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar üzerindeki adli incelemeler, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki uzman kişilerce yapılıyor. İncelemede, eski ve yeni tarihli tüm mesaj trafiğine ve silinmiş verilere ulaşılacak.

Telefon konuşmaları, mesaj trafiği, e-posta yazışmaları mercek altında

Ayrıca güncel olarak telefonda bulunan delil niteliği taşıyabilecek tüm bilgi ve bulgular incelemeye tabi tutularak hukuki delillere dönüştürülecek. Söz konusu şüphelilere ait cihazların içeriğiyle ilgili geniş kapsamlı rapor hazırlanacak ve dijital materyallerin içerisinde yer alan arama, mesaj, elektronik posta yazışmaları, fotoğraf veya herhangi başka bir bilgi tasniflenerek dosyaya delil olarak konulacak. El konulan cihazlar üzerindeki incelemelerin dün öğlen saatlerinde başladığı öğrenilirken, çalışmaların sonunda azmettirme olayıyla ilgili saldırının yaşandığı günlerde Ece Ronay T. ile tetiği çeken şüphelilere ait telefon hatlarının baz verdiği istasyonlar karşılaştırılacak ve birbirleri ile bağlantılı olup olmadığı ortaya çıkacak.

Adli inceleme ve analizlerin bugün tamamlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ece Ronay T.'nin cep telefonları ve diğer dijital materyaller inceleniyor - Son Dakika


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