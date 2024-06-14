Edirne'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 137 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları devam ederken, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 137 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de 137 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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