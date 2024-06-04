Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 16 muhtelif düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Uzunköprü ilçesinde bölgemizde bulunan Gemici Köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 16 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE
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