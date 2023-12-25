Edirne\'de 16 yıl hapis cezası ile aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Edirne'de uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranma kaydı olan hükümlü yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile arama kaydı olan 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE