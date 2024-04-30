Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

30.04.2024 15:33
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Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 20 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen sınır hattında yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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