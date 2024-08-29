Edirne\'de 38 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

3.Sayfa

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 38 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmaları çerçevesinde Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyü 12 Suriye uyruklu ve Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde yurt dışına kaçmaya çalışan 26 muhtelif uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE