Edirne'de 6 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne\'de 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.

27.05.2024 21:41
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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