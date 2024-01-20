 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması: Araçlar didik didik arandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması: Araçlar didik didik arandı

Edirne'de genel asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde araçlar detaylı şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı. Kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un başkanlık ettiği uygulamaların halkın huzur ve güven ortamının sağlanması için sık sık yapılacağı belirtildi.

20.01.2024 - 09:08,  Güncelleme: 09:11
Abone Ol

Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması: Araçlar didik didik arandı

EDİRNE - Edirne'de genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler de araçlar tüm nokraları didik didik arandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, özel harekat, trafik ve asayiş şubesi ekiplerinin sağlık yolu üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Saat 21.00 itibarıyla başlayan denetimler de araçların tüm nokraları didik didik arandı. Edirne merkezden yunus timleri ve çevik kuvvet personelinin desteğiyle suç unsurlarının ele geçirilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen geniş katılımlı uygulamada, pek çok noktada uygulama ve arama gerçekleştirildi.

Edirne merkezde bulunan Sağlık yolundaki 4 kavşak ve birçok noktada eş zamanlı yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar ekipler tarafından detaylı şekilde arandı. Uygulamada sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgusu da yapıldı. Denetimlerde, kurallara uymayan araç sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasına katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ekiplerin başında bulundu. Öte yandan denetimlerin halkın huzur ve güven ortamının sağlanması için sık sık, yapılacağını vurguladı

Edirne\'de asayiş ve trafik uygulaması: Araçlar didik didik arandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması: Araçlar didik didik arandı - Son Dakika


11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı

Son Dakika
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:01:20. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması: Araçlar didik didik arandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement