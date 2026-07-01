Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın - Son Dakika
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Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın

Edirne\'de Buğday Tarlasında Yangın
01.07.2026 15:13
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Edirne'deki buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ve köylüler tarafından kontrol altına alındı.

Edirne'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan ve saman balyalarına sıçrayan yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne merkez ilçeye bağlı Ekmekçi Köyü'nde, hasadı yapılmış bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle tarlada bulunan saman balyalarına sıçrayarak kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ile ekiplere traktör ve iş makineleriyle destek veren köy halkının çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda çok sayıda saman balyası zarar gördü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın - Son Dakika

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