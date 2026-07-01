Edirne\'de Buğday Tarlasında Yangın

Edirne'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan ve saman balyalarına sıçrayan yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne merkez ilçeye bağlı Ekmekçi Köyü'nde, hasadı yapılmış bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle tarlada bulunan saman balyalarına sıçrayarak kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ile ekiplere traktör ve iş makineleriyle destek veren köy halkının çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda çok sayıda saman balyası zarar gördü. - EDİRNE