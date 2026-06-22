Edirne\'de Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Yeni Şehir Mezarlığı yakınındaki buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edirne'de Yeni Şehir Mezarlığı yakınındaki buğday tarlasında çıkan yangın, büyük korku yaşattı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Kent merkezinin birçok noktasından görülen yoğun dumanlar paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilgili kurumlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - EDİRNE