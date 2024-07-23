Edirne'de Bulgaristan'ın yalın ayak geri ittiği göçmenleri jandarma kucakladı - Son Dakika
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Edirne'de Bulgaristan'ın yalın ayak geri ittiği göçmenleri jandarma kucakladı

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Bulgaristan güvenlik güçleri tarafından dövülüp yalın ayak Türkiye'ye geri ittirilen göçmenleri jandarma ekipleri hastaneye götürerek sağlık kontrollü yaptırdı. Avrupa'ya gitme hayali ile yurtdışına yasadışı yollardan kaçmaya çalışan 7 Mısır, 3 İran ve 1 Suriye uyruklu düzensiz kaçak göçmen, Bulgaristan güvenlik güçlerinin zulmüne uğradı. Bulgaristan unsurlarınca değerli eşyaları ve ayakkabıları alınarak, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına geri ittirilen 11 göçmen, jandarma ekipleri tarafından sınır hattında bulundu. 11 göçmenin yürümekte zorluk çektiğini ve yorgunluktan bitkin halde olduğunu gören jandarma ekipleri, kaçak göçmenleri sağlık kontrolünden geçirmek ve tedavilerinin yaptırmak için hastaneye götürdü. Hastanedeki işlemlerinin ardından göçmenlerin yiyecek ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

23.07.2024 13:50
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Edirne'de Bulgaristan'ın yalın ayak geri ittiği göçmenleri jandarma kucakladı

Göçmenlere Bulgar zulmüne jandarma şefkati

EDİRNE - Bulgaristan güvenlik güçleri tarafından dövülüp yalın ayak Türkiye'ye geri ittirilen göçmenleri jandarma ekipleri hastaneye götürerek sağlık kontrollü yaptırdı.

Avrupa'ya gitme hayali ile yurtdışına yasadışı yollardan kaçmaya çalışan 7 Mısır, 3 İran ve 1 Suriye uyruklu düzensiz kaçak göçmen, Bulgaristan güvenlik güçlerinin zulmüne uğradı.

Bulgaristan unsurlarınca değerli eşyaları ve ayakkabıları alınarak, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına geri ittirilen 11 göçmen, jandarma ekipleri tarafından sınır hattında bulundu.

11 göçmenin yürümekte zorluk çektiğini ve yorgunluktan bitkin halde olduğunu gören jandarma ekipleri, kaçak göçmenleri sağlık kontrolünden geçirmek ve tedavilerinin yaptırmak için hastaneye götürdü.

Hastanedeki işlemlerinin ardından göçmenlerin yiyecek ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Bulgaristan'ın yalın ayak geri ittiği göçmenleri jandarma kucakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Bulgaristan'ın yalın ayak geri ittiği göçmenleri jandarma kucakladı - Son Dakika
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