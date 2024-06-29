Edirne'de çıkan yangın üç köyü etkisi altına aldı - Son Dakika
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Edirne'de çıkan yangın üç köyü etkisi altına aldı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy köyü yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevre köyler Dombay ve Tuğlalık köylerini de etkisi altına aldı. Yangında 750 dönüm alan küle dönerken, ormanda bulunan ağaçlar da zarar gördü. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, köy halkının da desteğiyle 6 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

29.06.2024 22:28
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Edirne'de tarlada çıkıp ormana sıçrayan ve üç köyü etkisi altına alan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy köyü yakınlarında bir tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevre köyler Dombay ve Tuğlalık köylerinin yakınında bulunan tarım ve ormanlık alanlara sıçradı. Yaklaşık 750 dönüm alanın küle döndüğü yangında, ormanda bulunan çok sayıda ağaçta yandı. Yangının ortasında kalan bazı ahırlar da alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına köy halkı da destek verdi. Köy halkından bazıları tankerle su taşırken, bazıları da traktörlerine taktıkları pulluklarla tarlaları sürdü. Yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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