Edirne\'de Deprem Tatbikatı: Arama Kurtarma Ekibi Başarılı Oldu

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Edirne'de gerçekleştirilen deprem tatbikatında, 150 kişilik arama kurtarma ekibi senaryo gereği betonları kırıp, demirleri kesip mahsur kalanları kurtardı. Arama kurtarma köpeği de, mahsur kalan vatandaşların yerini belirleyip kurtarılmasını sağladı. Gerçeğini aratmayan tatbikat havadan görüntülendi.

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu'na (AKDF) üye derneklerin katılımıyla Edirne'de "Kentsel Deprem Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi. Mülk sahibi tarafından daha önce yıkılan bir binada gerçekleştirilen tatbikatta, 150 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir arama kurtarma köpeği yer aldı.

Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası yıkılan bir binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşların yerini tespit etmek için 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendi. Çığlık seslerinin geldiği yeri tespit eden ekipler, betonları kırıp mahsur kalan vatandaşların yanına ulaşmak için zamanla yarıştı.

Betonları hiltiyle kıran, demirleri spiral makinesiyle kesen ekipler, uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan vatandaşların yanına ulaştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan vatandaşlar, sedyeyle ambulansa taşındı. Arama kurtarma köpeğinin de katıldığı arama kurtarma çalışmasında, enkaz altında kalanların yeri köpek tarafından belirlendi. Betonların altına giren ekipler, vatandaşları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, muhtemel bir İstanbul depreminde Edirne'nin çok stratejik bir konumda olduğunu söyledi. Avrupa ülkelerinden gelecek ekipleri ve Edirne'de ekipleri koordine etmek için tatbikat yapıldığını vurguladı. - EDİRNE