Edirne\'de Down sendromlu gencin parası ve cep telefonu gasp edildi, şüpheli yakalandı

Edirne'de Down sendromlu gencin parasını ve cep telefonunu gasp eden şüpheli, polis ekiplerince kısa süre içerinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan A. dışarıda tek başına olduğu esnada bir süre tanımadığı bir kişi tarafından takip edildi. Daha sonra kimsenin olmadığı Darü'l-Hadis Camii yakınlarında Down sendromlu Oğuzhan A.'yı tek başına sıkıştıran şüpheli, engelli gencin cep telefonunu ve cebindeki bütün parasını gasp etti. Büyük korku yaşayan engelli genç Oğuzhan A., yardım istemek için vatandaşların yanına koştu ve polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Engelli gençten şüphelinin eşkali hakkında bilgi edinen polis, çevredeki kameraları tek tek inceleyerek kısa süre içerisinde gasp şüphelisini tespit etti. Daha sonra ekipler, şüphelinin yerini belirledi ve saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyette suçunu itiraf ederek engelli gencin telefonunu sattığını söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu cep telefonu bulunarak, özel genç Oğuzhan A.'ya Edirne İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının daha önce de işlediği suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. - EDİRNE
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