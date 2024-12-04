Edirne'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Edirne\'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Fiat Tofaş otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi öldü.

04.12.2024 12:08
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölünen Fiat Tofaş marka otomobildeki 2 kişiden biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi ilçe emniyet müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki 22 AAV 517 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine feci şekilde trafik kazası yaşandı.

Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü Ö.Ç., ilk önce beton refüje ardından ise aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü Ö.Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan Özcan Dere ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki Özcan Dere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 34 yaşındaki otomobil sürücüsü Ö.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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