Edirne\'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölünen Fiat Tofaş marka otomobildeki 2 kişiden biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi ilçe emniyet müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki 22 AAV 517 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine feci şekilde trafik kazası yaşandı.

Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü Ö.Ç., ilk önce beton refüje ardından ise aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü Ö.Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan Özcan Dere ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki Özcan Dere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 34 yaşındaki otomobil sürücüsü Ö.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE