Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 mağdur kadın kurtarılırken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan fuhuş soruşturması çerçevesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince süren 2 aylık takibin ardından masaj salonlarına operasyon düzenlendi.
Keşan, İpsala ve Lüleburgaz ilçelerinde bulunan masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 12 mağdur kadın kurtarılırken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Keşan Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 12 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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