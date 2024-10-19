Edirne\'de Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden 21 Temmuz 2024 tarihinde canlı yayın yaparak göçmenleri adresine teslim ettiğini bildiren organizatörler cezaevine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden faaliyette, İstanbul ilinde icra edilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı tespit edilen 5 organizatör şahıs yakalanmıştı. Sosyal medya üzerinden 21 Temmuz 2024 tarihinde canlı yayın yaparak göçmenleri adresine teslim ettiğini bildiren organizatörlerden 3'ü organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. İki organizatör şahıs ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - EDİRNE