Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 şüpheli ve 7 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Uzunköprü JASAT, 3. Jandarma Trafik Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında, 17 Ağustos 2026 günü saat 23.00 sıralarında Çalıköy köyü yolu üzerinde 3 araç kontrollü şekilde durduruldu.
Araçlarda yapılan kontrollerde sürücüler M.K., A.A. ve E.Y. ile birlikte 7 Eritre uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 34 bin 915 TL idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, 3 şüphelinin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.
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