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Edirne'de göçmen kaçakçılığına karşı uygulama yapıldı

EDİRNE - Edirne'de polis ve il göç idaresi ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı.

Edirne İl Göç İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçaklığıyla mücadelesi sürüyor.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibini de araç içerisinde yabancı uyruklu kişilerin kontrolünü gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde şüpheli araçlar didik aranırken, alkolü sürücülere ise cezai idari para cezası uygulandı.

Kaçak göçle ilgili denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Uygulamaya, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.