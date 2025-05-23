Edirne'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Davası - Son Dakika
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Edirne'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Davası

Edirne\'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Davası
23.05.2025 14:01
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CHP'li Ediz Ün'e ait araçta ele geçirilen gümrük kaçağı ürünler nedeniyle 2 sanığa dava açıldı.

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta gümrük kaçağı elektronik sigara aparatlarının ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 sanık hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 20 Eylül 2024'te CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu belirlenen araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame doğrultusunda şüpheliler F.A. ve Ç.R.Ç. hakkında "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianame, Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Milletvekiline ait araç kullanıldı"

İddianamede Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerinin hazırladığı görüntü inceleme tutanağına göre eski CHP Edirne Miletvekili Ediz Ün'e ait aracın 20 Eylül'de saat 14.42'de Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldiği, tescil işlemleri dosya dışında yer alan Ediz Ün adına yapılırken, araçta Milletvekili Ün ile F.A.'nın bulunduğu belirtildi. Sanık Ç.R.Ç.'nin cep telefonundaki incelemelerde olay günü ve sonrası yapılan yazışmalarda yakalanan eşyalarla uyumlu içerikler bulunduğu belirtildi. İddianamede, "araçta ele geçirilen elektronik sigara aparatlarının ticari amaçla yurda sokulduğu, sanıkların olayda birlikte hareket ettiği ve milletvekiline ait aracın bu süreçte kolaylık sağladığı" vurgulandı. Gümrük kaçağı eşyaların toplam değerinin 2 milyon 905 bin 620 TL olduğu belirtildi.

İddianemede sanık F.A.'nın Bulgaristan'dan dönerken tanımadığı bir kişinin isteğiyle elektronik sigara parçalarını alıp araca yüklediğini, Edirne'ye dönüşte aracı Ç.R.Ç.'nin kullandığını iddia ettiği, aracın bakımını yaptırmak üzere teslim aldığı bilgisini verdiği kaydedildi. Ç.R.Ç.'nin ise ifadesinde aracın arızalanması nedeniyle yolda kaldığını ve F.A.'dan yardım istediğini, araçta bulunan kaçak ürünlerden haberi olmadığını savunduğu belirtildi.

Milletvekili Ün şikayetçi oldu

Milletvekili Ediz Ün'ün aracı bakım için verdiği F.A.'nın aracı yasa dışı eylemde kullanarak güvenini kötüye kullandığını belirterek şikayetçi olduğu ifade edildi. Ün'ün olayla ilgisi olmadığını ifade ederek, gelişmeleri kolluk kuvvetlerinden öğrendiğini aktardığı da kaydedildi. Soruşturma sürecinde F.A. hakkında üzerine istinadı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

Araçta çok sayıda kaçak parça ele geçirilmişti

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından TEM Otoyolu gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 başlık, bin 275 ateşleyici, 130 likit haznesi ve 18 adet likit ele geçirilmişti. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili açılan dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Davası - Son Dakika

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