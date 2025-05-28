Edirne'de Gurbetçi Akınına Hazırlık - Son Dakika
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Edirne'de Gurbetçi Akınına Hazırlık

Edirne\'de Gurbetçi Akınına Hazırlık
28.05.2025 21:22
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Vali Sezer, gurbetçi sezonu için sınır kapılarında tüm hazırlıkların yapıldığını duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerin Türkiye'ye gelişlerinin artacağı döneme girildiğini belirterek, sınır kapılarında tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, mülki idare amirleri, gümrük müdürleri ile emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla toplantılar yapılarak, koordineli şekilde çalışıldığını belirtti. Sezer, 22 Haziran-30 Eylül tarihlerini kapsayan gurbetçi sezonunda geçtiğimiz yıl 1 milyon 396 bin araç giriş-çıkışı ve toplam 5 milyon 635 bin yolcu hareketliliği yaşandığını hatırlatarak, bu yıl da benzer yoğunluğa karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

"Beklenen yoğunluğa karşı ilave tedbirler alındı"

Bu kapsamda Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapılarına 4 giriş 4 çıkış olmak üzere 8'er yeni gişe kurulduğunu ve personel takviyesi yapıldığını söyleyen Vali Sezer, bu yıl Pazarkule Sınır Kapısı'nda yüzde 30'luk artışların olduğunu, Kurban Bayramı için de beklenen yoğunluğa karşı ilave tedbirler alındığını aktardı. Pazarkule'de yoğunluk yaşanmaması için mobil lavabo, tuvalet ve ikram araçlarının hazırlandığını belirten Sezer, Yunanistan ve Bulgaristan gümrük yetkilileriyle temasların sürdüğünü vurguladı.

Sınır kapılarında halihazırda bin 98 gümrük personelinin görev yaptığını ifade eden Vali Yunus Sezer, 1 Temmuz itibarıyla 139 yeni personelin daha görevlendirilmesinin planlandığını ve emniyet tarafında da ilave takviyeler olacağını ifade etti.

"Gurbetçiler internet üzerinden yoğunluk takip edilebilecek"

Gurbetçilerin internet üzerinden sınır kapılarındaki anlık yoğunluğu takip ederek daha az yoğun olan kapıyı tercih edebileceklerini dile getiren Vali Sezer, "Sılayırahim için yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Gurbetçi Akınına Hazırlık - Son Dakika

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