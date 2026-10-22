Edirne'de Instagram'dan sipariş veren vatandaş 84 bin TL dolandırıldığını iddia etti

Edirne'de Instagram üzerinden karakalem çalışması siparişi vermek isteyen H.C.D. isimli vatandaş, farklı zamanlarda gönderdiği toplam 84 bin liranın ardından dolandırıldığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Instagram'da gördüğü karakalem çalışmaları sayfasından sipariş vermek isteyen H.C.D., WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği kişiye farklı zamanlarda parça parça para gönderdi. Toplamda 84 bin lira ödeme yaptığını belirten H.C.D., dolandırıldığını öne sürerek polis merkezine başvurdu.

Olayla ilgili şikayet polis kayıtlarına geçti.