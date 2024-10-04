Edirne\'de Kaçak Alkole Operasyon

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok miktarda el yapımı kaçak alkol ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada 46 adet 0,5 litre pet şişe içerisinde toplam 23 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.K. isimli şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi - EDİRNE