Edirne\'de Kaçak Deniz Ürünü ve Süs Eşyası Operasyonu

Edirne'de jandarma ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu bir araçta yapılan aramada 43 adet dondurulmuş kaçak deniz ürünü ve 2 bin 730 adet kaçak süs eşyası takı ele geçirildi.

Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki sabit yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsünün Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilirken, araçta yapılan aramada 43 adet dondurulmuş kaçak deniz ürünü ve 2 bin 730 adet kaçak süs eşyası takı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak ele geçirilen ürünlere konulurken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE