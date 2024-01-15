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Edirne'de Kaçak Deniz Ürünü ve Süs Eşyası Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Kaçak Deniz Ürünü ve Süs Eşyası Operasyonu

Edirne'de jandarma ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu bir araçta yapılan aramada 43 adet dondurulmuş kaçak deniz ürünü ve 2 bin 730 adet kaçak süs eşyası takı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne\'de Kaçak Deniz Ürünü ve Süs Eşyası Operasyonu
15.01.2024 - 16:33,
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Edirne'de jandarma ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu bir araçta yapılan aramada 43 adet dondurulmuş kaçak deniz ürünü ve 2 bin 730 adet kaçak süs eşyası takı ele geçirildi.

Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki sabit yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsünün Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilirken, araçta yapılan aramada 43 adet dondurulmuş kaçak deniz ürünü ve 2 bin 730 adet kaçak süs eşyası takı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak ele geçirilen ürünlere konulurken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Jandarma, Edirne, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Kaçak Deniz Ürünü ve Süs Eşyası Operasyonu - Son Dakika


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