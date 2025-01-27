Edirne\'de Kaçak Kazı Operasyonu

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyü kırsalında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. 4 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kazıda kullanılan kepçe ise el konularak, yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE