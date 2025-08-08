Edirne\'de Kapıkule\'de Kaçak Döviz ve Altın Yakalandı

EDİRNE (İHA) – Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Almanya'dan Türkiye'ye giden bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 166 bin Euro değerinde beyan edilmemiş döviz ve altın ele geçirildi.

Olay, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Almanya'dan yola çıkan ve Türkiye'ye gitmekte olan Türk plakalı yolcu otobüsünde 30 yolcu bulunuyordu. Risk analizi kapsamında detaylı aramaya alınan otobüsteki bir yolcunun tedirgin hareketleri üzerine şahıs üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, yolcunun çoraplarında ve mont ceplerinde Euro banknotlarıyla dolu 6 paket bulundu. Ele geçirilen paranın toplam 81 bin 170 Euro olduğu belirlendi. Ayrıca şahsın pantolonunun arka cebinde 22 ayar altından yapılmış, toplam ağırlığı 997,5 gram olan sarı metal takılar tespit edildi.

Yaklaşık 166 bin Euro değerindeki kaçak para ve altınlara el konuldu. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük soruşturma memurları tarafından inceleme başlatıldı. - EDİRNE