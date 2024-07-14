Edirne'de Kaybolan Zihinsel Engelli Vatandaş Drone İle Bulundu

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Edirne'de evin önünde hava almaya çıkan Anıl Filiz, jandarma ekipleri tarafından drone destekli arama çalışmalarıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Havsa ilçesi Habiller köyünde zihinsel engelli olan bir vatandaşın kaybolduğuna dair ailesinden ihbar geldi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Dedektifleri ve iz takip köpek unsuru ile ormanlık arazide drone destekli arama çalışmalarını başlattı. Asayiş ve trafik timleri, jandarma dedektifleri, iz takip köpek unsuru ve AFAD ile müşterek yapılan havadan drone kamera destekli arama ve kurtarma çalışması neticesinde, kayıp şahıs sağlıklı olarak bulundu. - EDİRNE