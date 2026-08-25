Edirne\'de Kazada Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde bulunan M.K. idaresindeki minibüs ile G.K. yönetimindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın nedeniyle kazada motosiklet sürücüsü G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü M.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.