Edirne'de Kenevir Ekimi Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Kenevir Ekimi Yapan Şüpheli Yakalandı

Edirne\'de Kenevir Ekimi Yapan Şüpheli Yakalandı

Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde yapılan operasyonda, bir şüphelinin bahçesinde yasadışı ekim yapılan 5 bin 950 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

27.06.2024 12:52
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Edirne kenevir bitkisi eken bir şüpheli yakalanırken, 5 bin 950 kök kenevir ele geçirildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosna köyü mevkiinde icra edilen operasyon sonucunda, şüpheli bir şahsın bahçesinde yasadışı ekim ile 5 bin 950 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan kenevirlere el konulurken olay ile ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Kenevir Ekimi Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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