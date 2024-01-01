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Edirne'de Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne\'de Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı
01.01.2024 - 20:03,
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Edirne'de kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü ilçesi Hayrabolu Caddesi'nde seyir halindeki 78 ABS 344 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anda kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika


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