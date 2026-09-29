Edirne\'de kontrolden çıkan otomobil parktaki araca çarptı, konteynerleri sürükledi

Edirne'de kontrolden çıkan otomobil parktaki araca çarptı, konteynerleri sürüklediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de kontrolden çıkan otomobil, Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde park halindeki bir araca çarptı; ardından çöp konteynerlerini sürükledi. Kazada yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edirne'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca ve çöp konteynerlerine çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde Ş.U. idaresindeki 22 AU 247 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Araç, cadde üzerinde park halindeki 22 ADK 368 plakalı otomobile çarptıktan sonra çöp konteynerlerini sürükleyerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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